Carmena deixa l'alcaldia de Madrid per la victòria de les tres dretes

Manuela Carmena va anunciar ahir que deixarà la política si, com es preveu, PP, Ciutadans i Vox pacten per situar com a batlle el candidat popular, José Luis Martínez-Almeida. D'aquesta manera, el PP podria tornar a l'alcaldia de la capital d'Espanya tot i perdre 6 regidors, sumant els seus 15, amb els 11 de Ciutadans i els 4 de Vox i superant així la majoria absoluta de 29 representants.

Carmena va quedar amb 19 edils, un menys que el 2015, mentre que el PSOE, amb Pepu Hernández al capdavant, en va obtenir 8, també un menys que en els anteriors comicis. Izquierda Unida-Madrid en Pie Municipalista, que tenia l'aval de Podem després de la sortida d'Íñigo Errejón de Podem, no va obtenir representació.

L'alegria des de la seu de Gènova pel possible retorn del Partit Popular a l'alcaldia de Madrid contrastava ahir amb la decepció a les files de Más Madrid, el nou partit de Manuela Carmena i Íñigo Errejón. La direcció popular, després de l'enorme baixada registrada en les eleccions generals del passat mes d'abril, va voler treure pit, tot i haver perdut vots respecte als comicis de 2015 a la capital espanyola.

«És un resultat que no és ni de bon tros el que volíem. Aquesta diferència que es preveia que podia ser determinant, doncs, ha estat determinant», va reconèixer Carmena davant dels seus seguidors acompanyada de tot el seu equip, a qui va agrair el seu suport. Tot i que en cap moment va voler llançar cap retret a la candidatura Madrid en Pie, a la qual va donar suport Pablo Iglesias i que molts culpen d'haver dividit el vot a l'esquerra de la ciutat, va voler destacar que confia que Madrid segueixi sent una ciutat «progressista, oberta, solidària i participativa».



Govern de dreta

A la Comunitat de Madrid, amb el 83,19% escrutat, el PP, Cs i Vox mantenien ahir la majoria absoluta amb els 67 diputats, i els populars eren la força més votada de la dreta, amb 30 parlamentaris, segons les dades provisionals del Ministeri d'Interior.

Així, el PSOE va ser el partit més votat, amb 38 escons i un 27,83% dels vots, però no va aconseguir sumar majoria amb els escons de Más Madrid, que va assolir 20 escons i un 14,90% dels vots, i Unidas Podemos, que va obtenir 7 parlamentaris i un 5,65% dels vots.

D'altra banda, el PP va sumar 30 escons amb el 21,95% dels vots, seguits de Ciutadans, que no va aconseguir el sorpasso i va sumar 26 diputats i un 19,11% dels suports, a més de Vox, que va aplegar un 8,61% dels suports i 11 diputats.

El candidat de Más Madrid a la presidència de la Comunitat de Madrid, Íñigo Errejón, va subratllar la irrupció de la plataforma a l'Assemblea de Madrid amb 20 escons i va posar en valor la capacitat del partit per «eixamplar l'esquerra» i fer possible que les esquerres quedessin a un únic parlamentari d'aconseguir el Govern regional.

El candidat va comparèixer a l'Espai Harley després que es confirmés que el PP, amb Isabel Díaz Ayuso al capdavant, manté el Govern regional, al qual sumen també l'Ajuntament de Madrid, amb José Luis Martínez-Almeida com a alcalde.

L'aliança d'esquerres, com va passar fa quatre anys, queda a les portes de poder arribar al Govern de la Comunitat de Madrid per la suma de la majoria del PP, Ciutadans i Vox.

La direcció nacional del PP va destacar ahir que Ciutadans no ha assolit el sorpasso a les eleccions. El PP va muntar un escenari a l'exterior de la seva seu per celebrar que el seu candidat José Luis Martínez-Almeida, pugui convertir-se en el pròxim alcalde de Madrid, una plaça que va perdre fa quatre anys. «Gràcies als més de 380.000 madrilenys que han confiat en el Partit Popular», va afirmar el candidat.