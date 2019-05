Ciutadans celebra que ha consolidat els dos regidors

Satisfacció, ahir, a les files de Ciutadans per la consolidació dels dos regidors del darrer mandat. El partit, amb una quinzena de persones a l'inici que van anar augmentant a partir de les 11 de la nit, va seguir l'escrutini en un llarg sopar en un local del carrer de Sant Joan d'en Coll. Amb Andrés Rojo, primer a la llista, que repetirà com a regidor al costat de Miguel Cerezo, hi havia altres membres de la candidatura i el diputat al Parlament de Catalunya, Antonio Espinosa.

«Estem contents. Ens pensàvem que teníem possibilitats de treure un regidor més. El més important, però, és que hem crescut tant en vots com en tant per cent, de manera que hem consolidat el projecte a Manresa», valorava Rojo. Remarcava el fet que «tal com queda l'arc del ple, es manté de manera molt similar al mandat anterior, amb dinou regidors independentistes i sis constitucionalistes. Per tant, els marges de creixement són molt petits». Admetia que «sí que ens pensàvem que potser podríem guanyar alguns vots que, pel que sembla, ha guanyat el PSC. Potser l'ha ajudat la situació de Pedro Sánchez a les generals». Malgrat tot,va insistir en la seva satisfacció. «Estàvem a la franja de sota i ara hem pogut consolidar aquests dos regidors». Al final de la nit hi va haver brindis.