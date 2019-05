La coalició entre ERC i EC a Llívia obté l'alcaldia per a Elies Nova per un sol regidor

L'única coalició entre ERC i Endavant Cerdanya establerta abans de les eleccions va aconseguir la victòria. És el cas de Llívia, on Elies Nova tornarà a ser alcalde gràcies a una victòria per la mínima sobre la candidatura de Junts per Llívia que encapçalava l'alcaldessa Sílvia Orriols. Així, el pacte que es va establir d'improvís en el primer ple de l'anterior mandat entre Nova i el també exalcalde Josep Pous s'ha acabat consolidant amb vuit anys de govern municipal. Els quatre regidors de Junts per Llívia, però, auguren una oposició forta i l'obligació de l'equip de govern de no tenir fissures perquè un sol regidor descontent durant els quatre anys li faria perdre la majoria al ple.