Compromís i el PSPV sumen majoria i governaran junts València

L'alcalde de València, Joan Ribó, va assegurar ahir que Compromís continuarà liderant els propers quatre anys el projecte progressista al costat del PSPV, després que es fes públic que els dos partits sumaven majoria a l'Ajuntament amb 17 escons, i va lamentar que Podem surti de l'equip de govern i del consistori perquè no va aconseguir representació. L'objectiu de Ribó és construir «una València més plural encara» amb el diàleg i la participació com a eixos principals. Amb la banda sonora de Retorn al futur de fons i entre aplaudiments i banderes, Ribó va esperar fins al temps de descompte per sortir a valorar els resultats de les municipals, en què la coalició va obtenir 10 regidors, en un acte a la Plaça del Pilar de València.