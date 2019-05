El Consell Comarcal del Bages reforça l'ala esquerra

El Consell Comarcal del Bages s'ha reforçat clarament per l'esquerra i ho ha fet en un doble sentit. D'una banda, perquè dues de les formacions que se situen en aquest vessant ideològic han crescut (ERC i PSC). Els republicans, amb el 32,60% dels vots de la comarca i un total de 129 regidors repartits entre la trentena d'Ajuntaments passen d'11 a 13 consellers comarcals i es converteixen en primera força en aquest ens. Mentre que els socialistes, que són tercera força, en guanyen un respecte l'anterior mandat de manera que ara hi tindran sis representants (al Bages hi tenen un total de 47 regidors).

Les altres dues formacions d'esquerres que ja tindrà aquest Consell del Bages i que ja hi eren presents, la CUP i En Comú, mantenen el nombre de consellers que han tingut en aquest mandat: tres els primers i un els segons. Però és que, a més a més, a l'altra costat de l'arc polític, Junts per Catalunya pateix una baixada més que notable, ja que (considerant-lo hereu de CiU) passa de ser el primer partit el 2015 amb 13 consellers, a convertir-se en segona força, amb quatre representants menys (9). El futur ple del Consell del Bages es completarà amb un representant de Ciutadans, partit que per primer cop estarà present en aquesta institució.

Amb aquesta distribució de representació i amb les tendències a l'alça i a la baixa que s'han dibuixat, el camí quedaria molt marcat perquè es reediti un govern d'esquerres. Tanmateix, cal tenim present que a hores d'ara l'executiu que presideix el republicà Agustí Comas està format només per ERC i En Comú, tot i que en la primera part del mandat hi haver una aliança tripartita, amb la participació també del PSC. L'octubre del 2017, però, Esquerra va trencar amb els socialistes pel suport que aquesta formació havia donat a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Per tant, durant un any i mig, ERC i En Comú han governat en minoria (sumen 12 dels 33 consellers del plenari). Podrien mantenir aquesta mateixa fórmula, que encara seria més àmplia (el creixement d'ERC els faria sumar un total de 14 consellers), però haurien de governar en minoria durant tot el mandat (la majoria absoluta la marquen 17). Una majoria que sí que obtindrien si a aquest pacte de dos hi afegissin la CUP (té 3 representants) o, lògicament, els socialistes.

El que sí que és improbable és una aliança alternativa a la d'esquerres i amb ERC, ja que el que en el seu moment era la sòciovergència (ara seria Junts per Catalunya i PSC) no arribaria a la majoria absoluta.