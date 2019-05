La CUP obté una brillant victòria a Berga i voreja la majoria absoluta

Les hipòtesis que auguraven uns resultats ajustats i un vot fragmentat a Berga no es van complir anit. La CUP va obtenir una victòria rotunda i va vorejar la majoria absoluta.

Els cupaires han passat dels 6 regidors actuals als 8 que han de fer possible que torni a governar la capital del Berguedà per segon mandat consecutiu amb 2 regidors més amb un total de 3.347 vots, 998 més que la segona força més votada JxBerga que s'ha quedat amb els 6 que ja tenia.

El Casal Panxo, la seu on els cupaires van protagonitzar un vibrant seguiment de l'escrutini, es va viure una nit d'eufòria. A mesura que s'anaven escrutant meses, es va anar veient que la CUP trauria 8 regidors, una xifra que no va canviar. Quan es coneixia un nou resulta s'anava refermant la victòria dels cupaires, que esclataven d'alegria quan apareixien els resultats a la pantalla. Davant mateix, Montse Venturós en feia el seguiment fil per randa amb els seus companys, com Francesc Ribera, Ivan Sánchez, Mònica Garcia, Aleix Serra, Roser Rifà, Marià Miró i també el seu pare o el seu germà.

Els d'ahir són els millors resultats que han assolit el cupaires a Berga d'ençà que el 2007 es van presentar per primer cop als comicis municipals. Hi va haver alegria i crits d'«alcaldessa, oé, alcaldessa, oé!!!». Hi va haver abraçades, somriures, petons, felicitacions i també es va fer esclatar un sonora traca a la porta d'accés del Casal Panxo, on els futurs regidors i els seus companys es van fer fotos a petició dels fotògrafs que volien tenir la imatge de la victòria cupaire a la capital del Berguedà.

Amb un somriure d'orella a orella Venturós va assegurar als periodistes que, «ara sí, a Berga, s'ha capgirat la història, indiscutiblement» d'una capital de comarca on l'antiga Convergència havia estat hegemònica. Responent les preguntes d'aquest diari, Venturós va dir que «els resultats són una victòria clara i un reconeixement a tota la tasca àrdua que s'ha fet al capdavant del consistori». Venturós va assegurar que els resultats avalen la feina feta per la CUP al capdavant de l'Ajuntament, en una legislatura que ha estat marcada per la reducció del deute i la inhabilitació de Venturós, condemnada per desobediència per l'afer de l'estelada. En primer lloc, Venturós va voler fer «un agraïment a totes les persones que han cregut en aquest projecte». I tot seguit va advertir que «l'Ajuntament de Berga continua tenint una situació crítica» i va assegurar que «estem molt contents pel reconeixement a la tasca feta en aquests quatre anys». Venturós va prometre més feina: «Continuarem treballant per intentar correspondre a tots els veïns de la ciutat, ens hagin votat o no, lògicament, com hem fet aquests quatre anys».

La dirigent berguedana admetia que «semblava que hi podia haver una mica més de fragmentació de vot» que no va acabar sent-hi pel notable increment de la participació, que va ser del 67,29% quan el 2015 va ser del 54,4%. «La valoració és superpositiva», va dir Venturós, que va fer una crida a la «participació política en la vida diària de totes les persones».

Anit, encara assaborint la victòria electoral no va voler avançar possibles escenaris del futur govern de la ciutat que fan preveure que amb 8 regidors podran governar en solitari amb comoditat. «Aquesta valoració encara no l'hem fet. S'ha de tenir en compte que els resultats són provisionals. Dimarts la Junta Electoral haurà de definir si aquests són els resultats definitius i llavors, ja veurem i tractarem i parlarem amb els companys de la mateixa manera que ho fem sempre, assembleàriament, decidint com tirarem endavant aquest govern».

Montse Venturós va admetre que ha viscut aquests comicis més nerviosa que els de fa quatre anys. «Ara ha estat un examen», va afegir.