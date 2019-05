David Font amplia la majoria absoluta pel tercer mandat

«Molt satisfet, molt content i fins i tot molt sorprès de tant suport rebut». Així s'expressava el cap de llista de Junts per Gironella i alcalde des de 2011, David Font.

Amb un ambient de festa al local que la formació havia habilitat a la plaça del Cine, els membres de la formació, acompanyats de familiars i simpatitzants, van celebrar la victòria de forma eufòrica, amb coca remullada amb cava per afrontar la nit electoral.

«M'agrada que la gent de Gironella hagi pogut valorar no només la feina feta durant aquests anys sinó també el projecte i l'equip que presentàvem pels propers quatre i els hi retornarem amb molta feina com hem fet sempre». David Font va dir que «el compromís és clar i ferm, i per això vaig decidir tornar a encapçalar la llista. Cal agrair a tota la gent que hi ha participat, que ha sigut molta més que a les últimes eleccions. Crec que s'ha d'agrair la bona campanya que han fet els altres grups. Ens hem respectat moltíssim i segurament haurem de seguir treballant en molts projectes unitaris com hem fet fins ara».

Per la seva banda, el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a Gironella, Albert Xoy, va acceptar la derrota. «No podem valorar els resultats com a positius. Hem perdut un regidor, hem perdut algun vot, però nosaltres serem ferms per continuar treballant pel poble de Gironella. Felicitar a l'equip de Junts per Gironella i a veure si d'aquí a quatre anys podem aconseguir que el nostre projecte arribi a bon terme i que Gironella sigui republicana»