Decepció i cares llargues a JxBerga per no haver pogut guanyar la CUP

Junts per Berga no va viure ahir la nit que esperava. A la seu del partit no va córrer el cava ni hi va haver celebracions. L'alcaldable, Jordi Sabata, i el seu equip van seguir l'escrutini amb cares llargues i desil·lusió. El repte de guanyar les elecciones s'esvaïa a mida que avançava el recompte i veien com la CUP s'imposava en la major part de meses.

Amb el 100% escrutat i amb una participació del 67,3% es confirmaven els resultats: la CUP fregava la majoria absoluta i es quedava amb 8 regidors; Junts per Berga n'aconseguia 6; ERC 2, i el PSC 1. «Sorprenent». «Va parir!». Eren alguns dels comentaris que es feien sentir entre la trentena de persones que s'aplegaven al local de Junts per Berga. S'hi respirava decepció. Jordi Sabata admetia que no eren els resultats que esperaven: «no podem dir que estem contents. La CUP ha guanyat les eleccions i ha tingut uns resultats molt més bons que nosaltres».

Després de felicitar a Montse Venturós i al seu equip, Jordi Sabata va tenir paraules d'agraïment per a les 2.349 persones que van votar Junts per Berga (159 més que a les eleccions municipals del 2015): «dono les gràcies a les persones que ens han fet confiança, de fet hem incrementat el nombre de vots respecte fa quatre anys i això és positiu».

Per a Jordi Sabata el fet d'haver pogut fer una llista «jove i renovada» és una «gran fita. Hem aconseguit identificar-nos com a equip transversal». Va voler recordar que «s'ha fet molta feina interna, és com una llavor petita que ha de seguir creixent», tot afegint que «érem una opció renovadora i amb ganes de governar però no ha pogut ser».

L'explicació que Jordi Sabata donava als resultats electorals era que «segurament el vots de l'esquerra se n'han anat a la CUP. Tant Esquerra com Berga en Comú han baixat, és el que pot haver passat. L'augment de la participació en aquest cas ha beneficiat la CUP».

Junts per Berga serà el principal partit a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, tot i que ahir Jordi Sabata encara no feia concrecions: «demà -avui pel lector- ens reunirem tota llista i valorarem els resultats, prenent les decicions que calgui en tots els nivells i veient com afrontem aquesta nova situació».