ERC arrabassa l'alcaldia a CiU a la Pobla de Lillet i al PSC a Bagà

Esquerra Republicana de Catalunya ha estat la sorpresa a dos municipis del Berguedà. Els republicans han aconseguit l'alcaldia de Bagà i de la Pobla de Lillet. Després de dos mandats, Vicenç Linares no revalidarà l'alcaldia de la Pobla de Lillet. El cap de llista de Junts per La Pobla no ha pogut aconseguir la victòria a les eleccions municipals que ha estat per Esquerra Republicana encapçalada per Enric Pla. El resultat final va ser de sis regidors per Esquerra i tres per Junts per la Pobla.

A Bagà, ERC, amb Joan Oña, també ha guanyat amb una important pujada, passant d'1 a 5 regidors, tot i que no tindrà la majoria absoluta. El PSC encapçalat per Maria Viso, filla de l'anterior alcalde Nicolás Viso, que es va jubilar durant el darrer mandat, ha aconseguit 4 regidors, baixant dels 7 que tenia des de 2015. Finalment, l'agrupació d'electors Bagà Endavant, que presentava com a cap de llista l'exregidor de Convergència, Pep Llamas, va obtenir 2 regidors.