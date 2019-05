ERC Manresa, pendent del recompte definitiu per confirmar l'alcaldia

La minsa victòria electoral d'ERC a Manresa farà que estigui amb l'ai al cor fins que les dades electorals provisionals de la capital del Bages passin a ser definitives.

Aquest dimecres, a la Junta Electoral de Zona, JEZ (Jutjats de Manresa), a les 10 del matí començarà el recompte oficial de les eleccions municipals. Serà el recompte que es considera vàlid a tots els efectes. Pot durar fins a 3 dies, fins divendres, pel fet que s'han de comptar els vots de tots els municipis que pertanyen a la Junta Electoral de Zona.

Un cop finalitzats, es proclamaran els resultats definitius i oficials, que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en base a aquests resultats s'expediran les credencials els regidors.



Residents a l'estranger

Pel que fa a les persones residents a l'estranger de manera permanent i inscrites al CERA (cens d'espanyols residents absents) estan empadronades als seus llocs de residència i no tenen dret a vot a les eleccions municipals. Tenen dret a vot al municipi on resideixen.

Sí que tenen dret a vot les persones que es troben temporalment a l'estranger (ERTA), que poden sol·licitar el vot però, en aquest cas, l'exerceixen per correu i funciona com a vot per correu ordinari. Per tant, si hi havia persones en aquesta situació i van voler votar, ho van fer per correu i els seus vots ja es van incorporar a les meses i ha estat recomptat.