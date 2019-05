ERC obté per només 11 vots la seva primera victòria a Manresa en 80 anys

Victòria d'infart, ahir de l'alcaldable d'ERC, Marc Aloy, sobre el que ha estat l'alcalde de Manresa els darrers 8 anys, Valentí Junyent. Només 11 vots van marcar la diferència, 0,03 punts, entre Esquerra i Junts per Manresa. Pràcticament un empat.

Una dada que contrasta amb el resultat assolit per Junts per Catalunya a les europees a Manresa, on ha guanyat amb el 42% dels vots i gairebé ha doblat el percentatge dels republicans.

El resultat, però, és històric per a ERC a la capital del Bages perquè, encara que sigui per la mínima -i si les dades definitives ho corroboren- suposa la seva tercera victòria electoral des de la República. La primera en unes municipals.

El frec a frec amb els republicans en primera posició i els exconvergents en segona ja va començar amb les primeres paperetes escrutades i es va mantenir la mateixa tònica gairebé fins al final quan, de mica en mica, es va anar eixamplant la distància. Fins que amb el 98,73% va girar la truita i Junts per Manresa va superar Esquerra per 2 vots i amb el mateix percentatge de suports.

El resultat final va ser de 9.118 vots i un 28,14% dels sufragis per a ERC i 9.107 i un 28,11% per a Junts per Manresa.

El resultat final atorga 8 regidors a totes dues formacions. D'aquesta manera queda un consistori de 25 regidors en què es mantenen els 19 regidors independentistes, però distribuïts de forma diferent.

Si el 2015 eren 9 per a CiU, 7 per a ERC i 3 per la CUP, ara són 8 per a ERC, 8 per a Junts per Manresa i 3 per Fem Manresa.



Recuperació socialista

Un altre aspecte destacat és el sorpasso del PSC a la CUP. Els socialistes van aconseguir 4 regidors i Fem Manresa els mateixos 3 edils que quan es presentava amb les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular.

El PSC va passar dels 2.963 vots de fa 4 anys a 4.741, un augment considerable de 1.778 suports. Pel que fa a Fem Manresa, dels 3.010 vots assolits per la CUP el 2015 ha passat a 3.269. O sigui, ha guanyat 259 vots.

Cal tenir en compte que aquests resultats es produeixen amb una participació del 61,61% superior al 53,17% registrada a les anteriors municipals.

Pel que fa a Ciutadans, manté els 2 regidors que ja tenia, però en nombre de vots passa dels 1.832 de les darreres municipals als 2.282 d'ahir, 450 suports més.

La tercera conclusió que deixa el recompte és que no entra cap de les formacions que no tenien representació municipal i aspiraven a aconseguir-la.

Podem, que va concórrer a les municipals del 2015 com a Democràcia Municipal i va aconseguir un regidor, ahir tampoc va assolir els sufragis necessaris per tenir seient al ple municipal. En el còmput global, el PSC, que passa de 3 a 4 regidors, es queda el que havia anat a parar fa 4 anys al partit que es presentava com a Podem.

Una altra lectura que es pot fer dels resultats d'ahir a Manresa és que els partits que no han canviat de sigles s'emporten la millor part del recompte: ERC perquè creix en vots i percentatge fins assolir la primera posició i el PSC, el mateix, però amb la tercera posició.

Als que han adoptat noves marques electorals no els acaben de funcionar o, directament, els perjudiquen. En el cas de Junts per Manresa creix de 8.065 a 9.107 vots, però percentualment baixa de 29,1% a 28,11%. La CUP va tenir un percentatge de vot fa 4 anys del 10,8% i ara baixa al 10,09%.

Des del 1979, Convergència i PSC s'havien alternat al capdamunt dels recomptes electorals a les eleccions municipals. Això s'ha acabat.

Ahir, Junts per Manresa va anar darrere d'ERC des del començament, cap al final es va posar al capdavant però va ser superada en l'últim sospir. Després de dos mandats amb el timó de l'Ajuntament de Manresa a les mans, Valentí Junyent aspirava a un tercer mandat que, si el culminava, el convertiria en l'alcalde més longeu des de la recuperació de la democràcia, ja que l'exalcalde socialista Jordi Valls no va acabar el seu tercer mandat. No ha pogut ser pels pèls.

A Manresa, de les 44 conteses electorals que hi ha hagut des de la recuperació de la democràcia, les sigles d'ERC han sortit victorioses només tres vegades, dues a les generals del 26 de juny del 2016 i del 28 d'abril del 2019 i a les municipals celebrades ahir.

Amb Esquerra en primera posició s'espera una reedició de l'acord de govern amb Junts per Manresa, que ha presentat una candidatura renovada que només conserva Joan Calmet dels actuals regidors.

En campanya, Junts per Manresa i Esquerra han mantingut una visible sintonia en públic no exempta d'estira-i-arronses en moments clau per aconseguir l'anhelat sorpasso republicà.



Junyent soci preferent

Malgrat aquestes tibantors, ja en el primer debat electoral l'alcaldable d'Esquerra, Marc Aloy, va deixar clar que el soci preferent per governar continuava sent la llista que encapçala Valentí Junyent.

En el mateix debat Aloy va descartar un front d'esquerres amb un PSC que «considera que el 155 no ha afectat els manresans». Va afegir que Esquerra seria respectuosa amb qui «hem governat prou bé els darrers 4 anys».

Després que a les eleccions generals del 26 d'abril passat Esquerra va superar Junts per Catalunya a Manresa per 4.800 vots, els exconvergents van encendre totes les alarmes. Havien passat 8 anys amb l'alcaldia de la ciutat en plena crisi fent feina d'endreça de les finances municipals i sense disposar de gaires recursos per anar més enllà de tapar forats en forma de sentències judicials milionàries que s'havien de pagar, l'estat de fallida de la societat municipal de rehabilitació Forum o l'amenaça d'enderroc del bloc d'habitatges de la plaça Bages. Ara que l'Ajuntament torna a tenir diners es volien menjar el tall després de rossegar els ossos. Junyent ha rebaixat la diferència fins a deixar-la en 11 vots en uns comicis que s'han decidit per una moneda llançada a l'aire que tant hauria pogut sortir cara com creu.

Amb l'horitzó de l'any 2022 començarà ara un mandat de transformació urbana que liderarà Esquerra i amb Marc Aloy passant de regidor d'Urbanisme a alcalde.

Pel que fa a les formacions que aspiren a entrar a l'Ajuntament tenen 4 anys per treballar per gua-nyar-se la confiança dels electors.