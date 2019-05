ERC perd per pes i no aconsegueix ser clau per a la governabilitat

Resultat decebedor d'ERC a Berga. Els republicans es mantenen com a tercera força política, però la polarització del vot a Berga els allunya de la segona força i no esdevenen decisius a la ciutat. Obtenen dos regidors (em perden un) i aritmèticament, ERC podria fer valer els seus vots amb Junts per Berga i el PSC per evitar un govern de la CUP, clar vencedor de les eleccions, però el candidat, Ramon Camps, descartava el pacte.

«En la campanya vam dir que no pactaríem amb cap partit del 155 i per tant no sumarem amb el PSC», deia el líder dels republicans en saber els resultats. L'anàlisi de Camps era el que evidenciaven els resultats. «Hem estat víctimes de la polarització. Els ciutadans que no volien un govern de Junts per Berga han votat a la CUP i hem estat víctimes d'aquesta polarització», destacava, tot afegint que no s'han complert les expectatives d'erigir-se com «alternativa a Berga».

Camps no amagava que hi havia decepció i que ara tocarà analitzar amb més deteniment els resultats, però el recompte de vots ho deixa clar: la batalla a Berga ha estat en l'eix esquerra i dreta, i els partits que encarnaven aquests papers han estat la CUP i Junts per Berga. La resta de formacions s'han mantingut a l'òrbita d'aquesta realitat. «Com van els resultats?», preguntava un membre de l'equip en arribar després de comptar vots. «Doncs com el partit del Barça d'ahir», li responia una companya. És a dir, decebedor. El candidat republicà, en tornar a la seu del partit després de ser entrevistat pels mitjans, va trobar l'abraçada de la seva mare, Eva García, bregada en insuflar ànims en nits electorals. I és que el seu marit, que també es diu Ramon Camps, havia estat el cap de llista del PSC dels anys 80 fins al 2007.

El líder republicà, tot i que descartava maniobres per desbancar un govern de la CUP, sí que assegurava que amb els dos regidors que tindrà ERC farà «una oposició més dura» perquè, segons Camps, «la CUP s'ha encarregat bàsicament del dia a dia» i a Berga li cal mirar cap a l'horitzó.