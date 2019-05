ERC pren el lideratge a JxCat a Sant Vicenç amb gran igualtat

Esquerra Republicana de Catalunya va aconseguir fer el sorpaso a Sant Vicenç de Castellet, superant un JxCat (hereu de CiU), que ha governat amb una àmplia majoria absoluta en el darrer mandat. E

n aquest municipi ja se sabia que hi hauria canvi d'alcalde, ja que l'actual, Joan Torres, no tornava a presentar-se com a candidat, i qui ara té més números d'agafar-li el relleu no és la seva hereva en la llista de Junts, Carme Jiménez, sinó la cap de files republicana i diputada al Parlament per ERC, Adriana Delgado.

Tanmateix, el futur govern queda a mans de pactes, ja que la igualtat ha estat màxima. Els republicans han estat la força més votada, però han quedat empatats en nombre de regidors amb Junts per Sant Vicenç: 5 cadascun, el que els situa a dos de la majoria. En aquest escenari, qui, numèricament, sembla tenir la clau és el PSC, ja que és qui té aquests dos representants que sumarien amb un o amb l'altre per a una majoria sòlida. Queda, però, tot completament obert. En els darrers mandats hi ha hagut bona entesa entre els exconvergents i els socialistes, que van establir un pacte de govern després de les eleccions del 2011, quan tampoc no hi va haver una majoria absoluta. A les eleccions d'ahir va ser notable la davallada de Junts per Sant Vicenç, ja que va obtenir 421 vots menys que fa quatre anys, quan es va presentar com a CiU. Però sobretot el que paga aquest partit que ha governat a Sant Vicenç en els darrers tres mandats és l'enorme ascens dels republicans, que han aconseguit més que duplicar els vots aconseguits el 2015 (830 més). D'aquesta manera, els exconvegents han passat de tenir una majoria més que folgada (8 regidors, un per damunt de la representació que l'atorga) a quedar dos per sota.

Esquerra Republicana, com a força guanyadora en vots, serà la que ara haurà de moure fitxa de cara a establir possibles pactes de govern, ja que, contràriament, no li serà fàcil governar en solitari a dos regidors de distància de la majoria absoluta i amb tres formacions més en el ple municipal. Junts per Sant Vicenç ha tingut un mandat (com a CiU) força plàcid, en què ha pogut dur a terme diversos projectes d'envergadura, com el camp de futbol. Haurà d'analitzar si el que ha pagat és el canvi de lideratge o el desgast del govern.