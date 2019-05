ERC s'imposa a Artés i podria repetir el pacte d'aquest mandat amb la CUP

Enric Forcada (ERC) té pràcticament tots els números de convertir-se en el nou alcalde d'Artés, després que els republicans obtinguessin ahir una àmplia victòria electoral sumant més de 500 vots als resultats obtinguts fa quatre anys. Esquerra passa de 4 a 6 regidors, i es queda just per sota de la majoria absoluta. Per darrera se situa la CUP, que repeteix els tres regidors que ja tenia actualment. Aquest panorama facilita que tots dos partits puguin, si volen, reeditar el pacte de govern que ja han establert al llarg d'aquest mandat, en que van fer una alcaldia alternada. La gran patacada la té Junts per Artés, ja que obté 2 regidors. Com a CiU, ara en tenia 6.