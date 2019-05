ERC Solsona revalida la majoria absoluta

David Rodríguez guanya per tercera vegada consecutiva les eleccions municipals a Solsona amb una victòria que el porta a revalidar la majoria absoluta amb 7 regidors. En segona posició queda Junts per Solsona, amb Marc Barbens com a cap de llista amb 3 regidors, seguit d'Alternativa per Solsona-CUP amb 2 regidors i finalment PSC amb 1 regidor.

Esquerra Republicana es va proclamar una vegada més guanyadora de la capital del Solsonès i va tenir el suport de 2.145 vots, gairebé 270 més que l'any 2015, tot i que els republicans van aconseguir el mateix nombre de regidors amb 1.878 vots.

David Rodríguez, alcalde, ahir va mostrar la seva satisfacció amb els companys de partit, que es van reunir al local d'ERC Solsona, i va assegurar que «continuarem treballant com hem fet fins ara. La gent ens ha donat la seva confiança una vegada més i, per tant, hem de treballar de valent com hem fet fins ara». En aquest sentit, va explicar que «segurament el motiu pel qual els solsonins i solsonines han dipositat la confiança en nosaltres és perquè hem demostrat que volem treballar per la ciutat i expliquem les veritats».

També Sara Alarcón, fins ara presidenta del Consell Comarcal, va remarcar la confiança que «hem pogut transmetre als ciutadans al llarg d'aquests anys amb una tasca molt dura i constant, que ha fet que es decantés el vot cap a un partit o un altre».

Rodríguez va remarcar que mai el partit havia aconseguit tants vots. «Mai havíem aconseguit els 2.000, per tant vol dir que la gent està contenta amb la nostra feina i no els fallarem».

Rodríguez va explicar que alguns dels projectes que ja es van iniciar en la darrera legislatura, com la casa del Carnaval, «ara ens permetrà poder dur-la a terme». També va destacar el nou tanatori com un dels projectes a treballar durant aquesta legislatura.

El guanyador també va voler destacar «els bons resultats d'esquerra en l'àmbit comarcal» que, de fet, els ha permès aconseguir fins a 9 membres que representaran el Consell Comarcal, un més respecte al 2015.

La jornada electoral d'ahir va tenir una participació de més del 55%, més de 6 punts per sobre respecte a les anteriors eleccions.

En segona posició va quedar Junts per Solsona amb 1.039 vots i tres regidors. En tercer lloc, Alternativa per Solsona-CUP amb 653 vots i, per tant, 2 regidors. I finalment, amb un regidor el PSC, en haver aconseguit 313 vots.

Pel que fa a Ciutadans i Vox, no van aconseguir els vots suficients per tenir representació a l'Ajuntament.