Esquerra aconsegueix posar cinc regidors a la capital de l'Anoia

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb l'aposta d'Enric Conill, ha aconseguit els millors resultats de la història per part de la força política a la capital anoienca, amb 5 regidors. Per al candidat d'ERC, tot l'equip «estem contents, sobretot perquè s'ha trencat la majoria absoluta que tenia el PDeCAT. Crec que era el gran objectiu de la ciutat». Conill també ha valorat positivament els resultats de la força política a la resta del principat: «Ara mateix, ERC és un partit que està fort a tot el país i també ho ha demostrat a Barcelona. Estem contents pel resultat global». La clau d'aquests resultats ha estat per al candidat d'ERC el treball fet durant els 4 anys de legislatura a l'Ajuntament d'Igualada i el conjunt de tota la resta de circumstàncies que ara mateix travessa el país.

Al llarg de la seva campanya ERC ha mantingut un discurs de progrés, ha ofert solucions puntuals com per exemple en l'oferta d'habitatge social, amb la construcció de 150 habitatges socials. Conill també va llançar una proposta agosarada, la d'eliminar el trànsit rodat en un tram del passeig Verdaguer.

ERC feia 20 anys que no es presentava novament en solitari. Ho havia fet amb Acord Municipal i durant l'aparició de la candidatura de Reagrupament. Els resultats electorals d'aquesta nit situen ERC en una bona posició per aconseguir formar govern amb l'equip de Castells, si bé un pacte de JxI amb Poble Actiu els deixaria a l'oposició.