Igualada Som-hi creix i se situa com a tercera força política

Passaven de les 9 del vespre que el recompte de vots de les meses electorals d'Igualada arribaven a la seu d'Igualada Som-hi. Amb una pantalla encarada a la Rambla Sant Isidre, un voluntari de la coalició Igualada Som-hi, Partit Socialista de Catalunya – Comuns – Igualada Oberta (PSC-Comuns-IO), encapçalada per Jordi Cuadras, actualitzava el comptador dels resultats. Fins passats dos quarts d'11 de la nit, amb el recompte de 4.385 vots i fins als 10.500 votants, l'empat amb Esquerra Republicana de Catalunya es va mantenir per un estret marge de vots, i no va ser fins assolir els 12.659 quan va aparèixer l'avantatge d'ERC i situava el projecte socialista com a tercera força política al consistori igualadí, una posició que es va mantenir fins al 100% de l'escrutini.

Amb una mirada posada cap al futur, la lectura de Cuadras sobre els resultats coincidia en part amb la de Conill, cap de llista d'ERC, sobre la necessitat de trencar la majoria absoluta del projecte que lidera Marc Castells.

Cuadras ha assenyalat a Regió7 que el projecte d'Igualada Som-hi el que ha fet ha estat començar: «Fem una valoració molt positiva perquè hem recollit un creixement electoral que assenyala un camí per al canvi, un canvi que intuíem i que ens situa ara mateix a la pole position perquè el canvi sigui possible. Estem començant un projecte per conduir aquests aires de canvi amb el nou mandat».