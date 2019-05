Josep Altarriba governarà quatre anys més a Puig-reig

Els membres de Junts per Puig-reig - Esquerra Republicana de Catalunya van celebrar la victòria a les eleccions municipals cantant cançons. L'equip de Josep Maria Altarriba governarà quatre anys més al municipi. L'alcalde, Alti, expressava la seva satisfacció després de conèixer els resultats. «Penso que els dos grups polítics hem fet un bon paper. Nosaltres hem aconseguit 200 vots més que a les anteriors municipals. Això vol dir que hem fet una bona feina durant la campanya i que ens han reconegut la tasca portada a terme aquests quatre anys».

Altarriba va dir que «som conscients que hi ha pràcticament una meitat del poble que els ha agradat més un altra projecte, que tampoc era tant diferent del nostre, i els propers quatre anys s'han d'encarar tenint en compte això. No podem fer res més que entendre'ns». Josep Maria Altarriba va parlar amb la cap de llista de Junts per Catalunya a Puig-reig, Araceli Esquerra, amb qui «ens hem de posar en contacte i intentar treballar tots plegats pel bé del poble».

Araceli Esquerra va felicitar Junts per Puig-reig per la seva victòria i va manifestar que «malgrat no haver guanyat les eleccions, estem satisfets dels resultats obtinguts. Hem augmentat en més de 200 vots respecte a les eleccions passades –amb l'antiga CiU– i, per tant, un regidor més. Estem contents de la campanya que hem fet, farem una oposició constructiva per fer entre tots que Puig-reig sigui un poble millor del que tenim».