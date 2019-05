Junts per Balsareny guanya i l'actual alcalde quedarà a l'oposició

Canvi de posicions i canvi d'alcalde a Balsareny. Isidre Viu, que va convertir-se en alcalde a mig mandat per Esquerra Republicana després d'un pacte amb Convergència i que optava a la reelecció, no podrà repetir finalment en el càrrec. I és que en aquestes eleccions només s'hi presentaven dues llistes i Junts per Balsareny ha estat la formació més votada. Entre un partit i l'altre els separa menys d'un centenar de vots, però és una distància suficient per atorgar la majoria absoluta a Junts per Balsareny, que obté 6 dels 11 regidors del ple municipal, per 5 dels republicans. Això fa que directament es converteixi en futura alcaldessa Noèlia Ramírez.