Junts per Bolvir protagonitza la primera sorpresa de la nit i supera Bartomeu Baqué

Una de les primeres sorpreses de la nit electoral la va protagonitzar Bolvir. Un dels bastions d'Endavant Cerdanya, amb l'alcalde fundador i president de la formació, Bartomeu Baqué, es va veure superat per la llista de Junts per Bolvir, d'Isidre Chia. Alguns analistes locals ho havien pronosticat però, no obstant això, la gran transformació que ha viscut Bolvir durant els mandats de Bartomeu i les obres que encara té en marxa ho plantejaven com a poc probable. La llista de Chia es va imposar per 148 vots davant els 110 de Bartomeu. El nou equip de govern prendrà possessió enmig d'un procés d'obres al nucli urbà, amb la construcció del nou local cívic i la plaça que ha de desplaçar el centre.