Junts perd la majoria a Alp i EC podria rellevar Moliné

Si la primera sorpresa de la nit electoral va suposar una patacada per a Endavant Cerdanya, la segona va ser tot el contrari. A Alp, el nou equip d'EC de joves liderats per Carles Adserà va fer saltar la banca amb un resultat de quatre regidors empatant amb el grup de Junts per Alp de l'alcalde i president del Consell Comarcal, Ramon Moliner. Les urnes van deixar en mans d'ERC, que va obtenir un regidor, la decisió final de qui podrà formar govern.

La candidatura de Junts per Alp va guanyar els comicis amb 334 vots. La llista d'EC en va aconseguir 296 i la d'ERC, 148. Ramon Moliner va argumentar en tancar el recompte que «està clar que ERC amb el seu regidor, pot decantar cap a un costat o cap a l'altre, ja veurem en els pròxims dies». Moliner va afirmar que «no m'ho esperava, però això és la democràcia, la gent és sobirana i ha parlat». L'encara alcalde va remarcar que «a priori tinc bon feeling amb tots i, doncs, haurem de parlar amb uns i altres per veure què fem». Moliner va admetre que la llista d'Adsera pot haver atret una bona part de votants joves.

Per la seva banda, Carles Adserà es va mostrar molt content amb els resultats, els quals els han fet passar d'un a quatre regidors a la sala de plens. El candidat va argumentar que «el poble ha demostrat que vol un canvi» i es va mostrar preparat per, si cal, encara els quatre anys de govern i esdevenir el nou alcalde. En aquest sentit, va apuntar que «per a això ens vem presentar». Adserà va alertar que encara és molt aviat per parlar de futurs pactes i va demanar un temps per assaborir els bons resultats. En els pròxims dies, Endavant Alp parlarà amb ERC i Junts per analitzar la nova situació i establir els possibles acords.

Un possible pacte entre Endavant Cerdanya i ERC que fes fora del govern a Ramon Moliner deixaria en suspens la seva candidatura per revalidar també la presidència del Consell Comarcal, òrgan del que anteriorment en va ser el gerent.