Junts x Igualada perd la majoria absoluta

Des de primera hora d'ahir al vespre, la seu de Junts per Igualada a la Rambla de Sant Isidre va tenir la presència de nombrosos militants i simpatitzants de la formació. En tot moment, el regidor Jordi Pont actualitzava la clàssica pissarra situada sobre un petit escenari amb les dades corresponents a les 26 meses de la capital de l'Anoia, facilitades per les persones apoderades de la formació.

Al voltant de les nou va arribar el cap de llista i actual alcalde, Marc Castells, acompanyat de Àngles Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement del Govern de la Generalitat. Vora dos quarts de dotze de la nit es van donar per tancades totes les meses, i Castells i el seu equip van aparèixer entre aplaudiments davant d'una cinquantena de persones. Marc Castells va afirmar que la seva formació va ser «clarament» la guanyadora de la nit, tot i perdre dos dels seus regidors, i amb ells la majoria absoluta al ple municipal. La formació de Junts per Igualada va ser la més votada en totes les meses menys en un parell i va acumular gairebé el 40% del total dels vots. Castells va agrair l'escalf de la militància i del partit en aquesta campanya, «que no ha estat fàcil», va afirmar, referint-se al traspàs de la seva mare divendres passat.

El moment més esperat al mig de la Rambla era el clàssic bany de cava de la mà de Castells, que no es va produir a causa de les seves «circumstàncies personals». Tot i així, el batlle va cedir els honors als membres del seu equip. En declaracions a Regió7, Marc Castells va afirmar que «lluitaran per continuar posant Igualada al mapa» i continuarà amb les «línies de govern que ens han revalidat en aquestes eleccions». No va fer comentaris al respecte pactes de govern.