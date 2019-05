Junyent diu a ERC que «pot comptar amb nosaltres per governar»

Pocs minuts després que se sabessin els resultats electorals amb el 100% dels vots escrutats, l'alcalde i candidat a la reelecció per Junts per Manresa, Valentí Junyent, va aparèixer a la sala de la seu de la formació. Fins llavors havia estat tancat als despatxos, al pis de dalt, acompanyat dels seus principals col·laboradors. «Ha sigut un resultat altament esportiu», va dir. «A vegades la pilota acaba entrant i altres acaba sortint. I en aquest cas ha sortit. Ha guanyat Esquerra. Compta amb nosaltres per governar», va assegurar. Junyent va trucar el cap de llista d'Esquerra, Marc Aloy, per felicitar-lo.

Aquestes van ser les primeres paraules que va adreçar a tothom qui seguia els resultats a la seu del PDeCAT. Durant pràcticament tot el recompte Esquerra va anar al davant. La torna va canviar amb gairebé el 95% escrutat. Per primera vegada Junts per Manresa es va situar al capdavant en número de vots, fet que va ser rebut amb eufòria a la seu de la formació. En número de regidors continuaven empatats a 8. Mentrestant als depatxos es comptabilitzava quins col·legis electorals faltaven per poder fer el recompte final. I finalment els comptes no van sortir. Quan es va anunciar que amb el 100% dels vots escrutats Junts per Manresa havia perdut per 11 vots primer es va sentir un sonor «Ohhhhh!!!» i després es va fer el silenci. 11 vots que valen una alcaldia.



«El repte era guanyar»



«Hem tornat a les xifres del 2011», va recordar Junyent, però «no som aquí per obrir cava. Després del desgast de ser 8 anys al govern hem perdut per 11 vots». El 2011, quan Valentí Ju-nyent es va proclamar alcalde per l'aleshores CiU, va aconseguir 9.356 vots . A les últimes municipals del 2015 va retenir l'alcaldia amb 8.065 vots.

«El repte era guanyar», va tornar a recordar ahir. És el que va declarar durant tota la campa-nya electoral. «Però serem al govern si ens acabem entenent». Junyent no va parlar de si continuarà a l'Ajuntament o no. Sí que va dir que «ara no és el moment de fer anàlisi. Hem de pair els resultats». Va afirmar que durant tota la campanya s'ha sentit emparat pels seus i pels membres de la candidatura. «Us mereixíeu guanyar. Si no ho he fet més bé és perquè no n'he sabut més. No estic gaire bé per fer massa discursos», va afirmar.



Pactes de govern



Junyent va declarar a Regió7 que els ciutadans «ho han volgut així. Jo crec que és una nit per gestionar el silenci. Jo haig de fer també el meu anàlisi». Per això mateix no es va esplaiar.

Sí que va assegurar que «hem tingut moltes opcions i hem quedat a 11 vots. El guanyador és el guanayador, però estem empatats a regidors». Va reiterar la seva felicitació a Esquerra, liderada per Marc Aloy. «Ens hem emplaçat per seure perquè és evident que aquesta és la voluntat de la ciutadania. Amb la diferència que el 2015 qui convocava la trobada érem nosaltres i ara, en canvi, són ells».

Junyent va arribar a la seu del PDeCAT poc abans de les 10 del vespre. Mitja hora més tard es va retirar als despatxos de la seu de la formació, d'on no va sortir fins que va estar escrutats el 100% dels vots.