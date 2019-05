Junyent no es veu a l'oposició, però sí «al govern amb papers diferents»

Hores després de perdre l'alcaldia a Manresa per onze vots de diferència, Valentí Junyent (JxCat) reconeix que no es veu a l'oposició. L'encara alcalde en funcions, que ha governat durant els tres darrers anys i mig amb els nous guanyadors, ERC, diu que es veu al govern "amb papers diferents". I és que el primer de JxCat reconeix que la coalició, en la que ell exercia de primer i el guanyador dels comicis, Marc Aloy, de segon, "ha funcionat". Així, es mostra confiat en la possibilitat de negociar. "La ciutat no ho entendria si no fos així", afegeix.

Junyent va assolir 9.107 vots, onze menys que ERC, que va guanyar per primera vegada l'alcaldia a la capital del Bages en 80 anys. Reconeix la derrota, però insisteix en el fet que es tracta d'un "empat tècnic", fet que, segons ell, "omple de possibilitats a negociar". L'encara batlle afirma que malgrat no tenia experiència en un govern de coalició, l'anterior pacte amb ERC "és una base sòlida per començar la negociació", diu, tot apel·lant que la ciutat "no entendria" que les dues forces més votades "no estiguin implicades en el govern".

El cap de JxCat a Manresa assegura que no es veu a l'oposició. És més, assegura que amb un empat tècnic "no hi hem d'estar". En com hauria de ser l'acord no hi entra, però reconeix que es veu "al govern amb papers diferents".



El creixement d'ERC i el desgast



Malgrat que Junyent creu que és aviat per valorar la derrota i cal fer-ho en uns dies "amb més tranquil·litat", opina que el "desgast" dels darrers vuit anys pot haver influït, així com l'auge que ha viscut ERC a Catalunya. "És una força que ara és central al país i això ha tingut efectes en eleccions locals", considera.