L'alcalde de Das guanya en una jornada de calma tensa

L'alcalde de Das, Enric Laguarda (ERC), continuarà en el càrrec gràcies a una victòria incontestable a les urnes però, no obstant això, la polèmica sobre els empadronaments ficticis per aconseguir més vots amenaça de viure als tribunals un nou episodi. La llista que va presentar ERC va aconseguir pràcticament el doble de vots que els aspirants: Enric Laguarda 106 vots, Maria Teresa Garcia 108 i Cristina Rotella 106 i Montse Romans 102. Sabent-se a l'oposició, Lluís Mas, d'Endavant Cerdanya, va afirmar que farà oposició tot esperant la resolució de la polèmica sobre els empadronaments presumptament falsos a la casa consistorial i a casa de l'alcalde. El poble va viure una jornada electoral de calma tensa, amb vehicles dels Mossos davant del col·legi per si el clima polític que ha esclatat durant la campanya provocava algun escenari que els obligués a intervenir. Amb tot, tant l'alcalde com els candidats a rellevar-lo van assegurar haver viscut el dia amb normalitat.