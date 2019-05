Manresa en Comú afirma que seguirà «fent feina des de fora»

Les dues formacions filles del partit de Pablo Iglesias a Manresa no van obtenir finalment representació. Manresa en Comú, però, va aconseguir millors resultats que el seu germà, amb qui ha topat tensament durant la campanya electoral, Podem Manresa. La primera formació, liderada per Ana Querol, va rebre 988 vots, el 3,05%, mentre que la candidatura encapçalada per Carmelo Plaza només va aconseguir 583 suports.

Aquest diari va poder seguir la reacció dels comuns, que van seguir l'escrutini al bar Delorean, a la plaça Catalunya, però no va poder fer el mateix amb la gent de Podem, que no es va reunir per seguir la jornada electoral. Querol i els següents tres de la llista de Manresa en Comú –Víctor Prat, Laura Oliva i Gheorghe Marin Berchesan, esperaven la resta de la candidatura –la majoria apoderats repartits pels col·legis–, amb tranquill·litat. No hi va haver cares de sorpresa en veure que no obtenien finalment representació al consistori: «Som un projecte molt nou i era una possibilitat que no entréssim. Però estem satisfets i continuarem fent feina des de fora», va destacar Querol, que consolava qui no arribava tan resignat.