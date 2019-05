Fem Manresa creu que el canvi de nom els ha permès mantenir-se

«Veient la situació de la CUP a escala nacional, molt contentes del resultat. D'haver mantingut els tres regidors i d'haver augmentat vots, encara que sigui una mica simbòlic». És la valoració que va fer, ahir, a tocar de la mitjanit, una cansada Roser Alegre, cap de Fem Manresa, la candidatura de la CUP, EUiA i Som Alternativa, que va arribar a la plaça Gispert –on van seguir l'escrutini– procedent d'un col·legi electoral. Allà l'esperaven un grup de militants i simpatitzants, que la van rebre amb aplaudiments. Entre ells, els dos regidors que entraran amb ella a l'Ajuntament, Gemma Boix i Jordi Trapé.

Alegre va comentar que el canvi de marca «segurament ens ha fet mantenir-nos», alhora que va admetre que «confiàvem entreure 4 regidors. És pel que lluitàvem. Per tant, 3 potser no és el resultat més esperat, però, veient els resultats a escala nacional, creiem que sí que ho és i estem contentes». Hi afegia que el context, les eleccions generals i «uns partits castigats a nivell de presos polítics, tiben més» i que «al final, el que es demostra és que a Manresa ja els sembla bé com estan les coses». Quant a la possibilitat de pactes, va dir que «no crec que ens vinguin a buscar a nosaltres».