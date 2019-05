Marc Aloy: «La feina tot just comença»

Amb crits d'«alcalde, alcalde», va ser rebut Marc Aloy pels militants i simpatitzants que ahir van omplir l'Espai Rubiralta per seguir l'escrutini de les eleccions municipals. L'eufòria es va desfermar just a l'últim moment, quan es va confirmar que amb el 100% del vot escrutat Esquerra se situava en primer lloc per tan sols 11 vots. Aloy i el seu equip van seguir el recompte en un reservat. Va ser quan es van confirmar els resultats que va aparèixer. «És una victòria històrica perquè des del 1936, fa 83 anys, Esquerra no aconseguia guanyar unes municipals a la nostra ciutat», va destacar Aloy.

Des que es va iniciar el recompte Esquerra es va situar en primer posició en número de vots. Entre els que seguien l'escrutini a l'Espai Rubiralta hi havia qui ja ensumava una victòria. Altres, però, s'ho agafaven amb més precaució. I més quan amb prop del 95% escrutat els resultats van fer un tomb i van situar Junts per Manresa en primer lloc. No va ser fins que es va arribar al 100% que es va confirmar la victòria d'Esquerra. I a partir de llavors va començar a córrer el cava.

«La feina tot just comença», va dir un eufòric Aloy acompanyat per membres de la candidatura i dirigents del partit a la ciutat. «I no només comença, sinó que tenim la responsabilitat de liderar la ciutat, formar govern i fer front a grans reptes». Per això va afirmar que «avui celebrem la victòria, però demà hem de començar a treballar amb dos objectius clars: que la prioritat siguin les persones i pel model de país. Volem una república plena i independent». Va ser en aquests moment que va tenir un record per a tots els presos i exiliats.



Pactes de govern



Aloy va assegurar que parlarà amb totes les formacions polítiques «per veure de quina manera podem formar govern», encara que va precisar que «amb la primera formació amb la qual mantindrem contacte serà amb aquells amb qui hem que estat treballant durant tres anys i mig al govern. Estem contents de la feina que hem fet a l'Ajuntament». Va recordar, però, que «el mandat de la ciutadania ens ha donat la responsabilitat que liderem la formació d'aquest govern».

Marc Aloy i Valentí Junyent van parlar per telèfon un cop es va tenir el 100% del resultats. «M'ha felicitat, ens ha felicitat, i m'ha dit que estava a disposició de parlar». Durant el parlament va tenir paraules d'agraïment a Junyent «per la seva complicitat i les ganes d'entendre'ns». Va acabar el seu discurs amb un «visca Manresa». I els assistents hi van afegir: «i republicana».