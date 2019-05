Marc Barbens reconeix que «no hem trencat la majoria absoluta»

Marc Barbens, cap de llista de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Solsona, no estava satisfet dels resultats obtinguts, que han significat l'obtenció de tres regidors per a la seva formació, i mantenir d'aquesta manera els mateixos que ja tenia. Reunit amb la resta del seu equip al bar del Casal de Cultura, el número 1 de Junts per Catalunya va explicar a aquest diari, poc després de tancar-se el recompte, que «hem mantingut resultats però no hem pogut aconseguir el nostre objectiu, que era el de trencar la majoria absoluta d'ERC». Per a Barbens, «ens han tocat quatre anys difícils» i es negava a qualificar els resultats de «dolents» tot i reconèixer «que tampoc han estat bons». Pel que fa als quatre anys que tenen al davant els tres regidors aconseguits per Junts per Catalunya, Barbens va dir que «treballarem per fer oposició».

El líder de Junts per Catalu-nya a Solsona no es va estar, però, de comentar els resultats a la resta del territori català, i va afirmar que «a nivell nacional s'ha certificat que acaba l'hegemonia d'ERC». Barbens es va mostrar satisfet pels resultats obtinguts a Olius, on Montse Giralt, també de JuntsxCat, va aconseguir la primera posició.