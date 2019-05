Monistrol queda amb un ple molt fragmentat, però ERC manté un poder ampli

Esquerra Republicana de Catalunya té moltes cartes a les seves mans perquè Joan Miguel Rodríguez pugui mantenir l'alcaldia per cinquè mandat consecutiu i convertir-se així en un dels més veterans de la comarca en el càrrec. ERC va caure lleugerament en nombre de vots, no té la majoria absoluta, però aguanta els cinc regidors que ja ha tingut en el mandat que ara s'acaba. però és que, a més a més, a l'oposició hi queda amb un ventall molt fragmentat, amb la CUP que entra per primer cop al ple municipal amb dos regidors, i quatre partits més amb un representant cadascun. Per tant, és molt difícil que hi hagi cap pacte alternatium, ja que es tracta de formacions que en alguns casos se situen a extrems ideològics.