«Tenim una nova majoria molt àmplia»

El gran guanyador de la jornada a Puigcerdà va tornar a ser Albert Piñeira, que, ara amb Junts per Puigcerdà, encararà el tercer mandat amb majoria absoluta. Tot just coneguts els resultats finals, el renovat alcalde de la vila va argumentar que «estem satifets d'aquests resultats; hem aconseguit una majoria absoluta que, a més, és molt àmplia perquè hem tret el triple de regidors que la segona força amb representació al consistori. També estem satisfets que hi hagi hagut molta participació a Puigcerdà i que hagi estat una jornada tranquila. Jo soc molt respectuós amb el resultat que vol la gent de Puigcerdà i, per tant, en aquest sentit, no els decebrem i sabrem estar a l'alçada de la confiança que han tornat a dipositar en nosaltres de forma majoritària. Si això és el que ha volgut la gent de Puigcerdà, és el que val i, per tant, vull agrair a la gent la seva confiança». Albert Piñeira també va voler dedicar les primeres paraules com a renovat alcalde per al seu equip de treball i als puigcerdanesos: «Vull donar les gràcies a la gent de la llista i als col·laboradors que ens ha ajudat durant aquesta campanya i també a la gent que ens ha tornat a fer confiança». Piñeira també va voler ser «cortès» i va felicitar tant ERC com el PP per ser al consistori.