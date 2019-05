Piñeira es manté però ara tindrà oposició

Puigcerdà encetarà amb aquestes eleccions una nova etapa política perquè la majoria absoluta que ha tingut fins ara CiU i més endavant Junts per Puigcerdà no ho serà tant. Després de vuit anys amb, primer, deu regidors sobre tretze i, en l'últim mandat, onze sobre tretze, la candidatura de Junts per Puigcerdà ha disminuït la seva presència a la sala de plens fins als nou regidors. L'alcalde, Albert Piñeira, es mantindrà al càrrec però ja no gaudirà del domini total de la sala de plens i les juntes de govern, i això evidencia la tornada del debat polític a la capital cerdana. A l'oposició hi ha entrat ERC, que passa d'un a tres regidors, i el PP, que assoleix representació al consitori amb un regidor després de dècades de no ser-hi.

ERC ja va obtenir una victòria en l'etapa prèvia als comicis i va acordar el pacte de no agressió amb Endavant Cerdanya. Això li ha permès sumar tots els vots de les bases republicanes que fa quatre anys es van dividir amb Reagrupament i, doncs, comptar amb la forquilla del 23% de vots que van obtenir el 2015 les dues candidatures. Per aquest fet i per l'efecte onada d'ERC a escala nacional, el grup republicà de Puigcerdà esperava uns resultats més bons. De fet, fins a l'últim supir del recompte l'escrutini va marcar un resultat de quatre regidors que il·lusionava més la formació. Amb tot, l'entrada a l'Ajuntament d'un grup amb ganes de fer oposició és la principal novetat de les eleccions.

Ja amb els resultats finals assumits, després de l'agònic recompte en una última taula en la qual no quadraven dos vots, el candidat Joan Manel Serra va valorar com a positius els tres regidors obtinguts i plantejava la seva estratègia de futur: «Llàstima que per pocs vots hem perdut un regidor i hem passat d'un resultat de vuit, quatre i u, a un de nou, tres i u a favor d'Albert Piñeira. Tècnicament som on crèiem que érem, però ens ha fet llàstima aquests pocs vots que ens han faltat per al quart regidor. Però bé, el fet de, com a mímin, ja no estar sol i que no tan sols no siguem tres, sinó que també hi haurà la Txell del PP, encara que no compartim idees, segur que farà treballar més l'alcalde». Serra va considerar que Puigcerdà obre un nou període també pel fet que «la ciutadania queda millor representada, no tan sols per la gent de Junts i la nostra, sinó que també per la gent del PP; com a mínim el ventall de representació serà fidel a la realitat de la vila».