El PNB torna a guanyar les eleccions a Bilbao i amplia la majoria

El PNB va tornar a guanyar les eleccions municipals a Bilbao i va aconseguir 14 regidors, un més que el 2015, i es queda a tan sols un regidor de la majoria absoluta. El PSE-EE és la segona força, amb cinc regidors, un més que fa quatre anys. EH Bildu manté els seus quatre escons, Elkarrekin Podem en suma tres i el PP perd un regidor i en suma tres, segons la Diputació Foral de Biscaia. Amb aquests resultats, el PNB, amb l'alcalde, Juan Mari Aburto, com a candidat, amplia la seva majoria a l'Ajuntament de Bilbao, on va governar en coalició amb el PSE-EE durant la legislatura anterior. El PNB seguirà governant Bilbao com ho ha fet en els últims 40 anys des de les primeres eleccions municipals en democràcia de 1979.