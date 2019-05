Poble Actiu no s'emporta l'esperat tercer regidor

La formació Poble Actiu va escollir el Local de Xauxa, a la plaça Catarineu, per fer-ne la seva efímera seu a la nit electoral. Passades les vuit, militants de la formació que aplega membres de la CUP, Amunt i altres es van reunir en to festiu al local. L'esperança estava posada en esgarrapar més presència a l'Ajuntament després d'una campanya molt treballada amb diversitat d'actes i contingut a les xarxes socials. L'interès dels simpatitzants estava concentrat en una gran pantalla on s'actualitzaven dades dels col·legis electorals a temps real. La sorpresa no es va produir i Poble Actiu va aplegar poc més del 10% del vot total, i va aconseguir els 2 regidors que ja tenia. Neus Carles, cap de llista, va dir que no s'esperaven aquests resultats, però que això «no és excusa per continuar construint alternatives». També va dir que la seva formació no pactarà amb Castells per permetre-li governar.