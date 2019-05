Porta renova la seva majoria a Bellver amb sis regidors de nou

L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, continuarà al capdavant del segon municipi de la comarca després de revalidar la seva majoria. El fet que l'Ajuntament hagi perdut dos regidors per la baixa del padró municipal, que ha rebaixat la xifra dels 2.000 habitants, ha comprimit la sala de plens mantenint, però, la majoria d'Endavant Cerdanya.

La candidatura d'EC va obtenir 638 vots, es 59,7% del cens, i sis regidors, molt lluny dels 201 vots que va sumar Junts per Bellver, que es van traduir en dos regidors. El pacte que a Llívia ha donat l'alcaldia a ERC i EC junts, a Bellver no va ser possible i la formació republicana va entrar al consistori amb un regidor després de sumar 194 vots, és a dir el 18% del cens.

La nova majoria de Xavier Porta deixa el paper dels tres regidors de l'oposició en una situació feble i amb poques possibilitats de contraposar projectes. Amb aquesta victòria, Xavier Porta afronta el seu quart mandat per continuar una tasca al govern de Bellver i els seus nuclis agregats que ha situat en la renovació dels espais urbans un dels seus puntals. El resultat fa de Bellver la principal plaça d'Endavant Cerdanya.