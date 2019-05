El PP entra amb una regidora que vol ajudar des de l'oposició

Durant tot el recompte a l'escola Alfons I es va mantenir ajustada l'entrada del regidor d'un tercer partit, que de seguida es va veure que no seria del PSC, sinó del PP. La seva candidata, Meritxell Forment, va valorar molt satisfactòriament l'entrada del partit espanyolista al consistori i va recordar que no hi és des de les primers anys de la democràcia. Forment va argumentar que «el meu paper serà el de fer una molt bona oposició i ajudar l'equip de govern a fer un Puigcerdà millor del que tenim ara. Estic molt contenta, no teníem representació des de les primeres eleccions democràtiques». Forment va explicar que té un petit equip amb el qual treballarà els projectes municipals. La nova regidora va avançar que la seva oposició serà la d'una persona «molt dialogant, no atacaré el govern perquè si, sinó per aportar millores».