Primàries defensa el seu model, tot i la tristesa per no tenir representació

Doble lectura de Marc Olivé, cap de llista de Primàries Manresa. «Tristos» per no haver tret cap regidor i «perquè el consistori sigui menys divers del que podria ser», i «molt contents» per haver aplegat prop de 800 vots, tenint en compte que és «un projecte totalment nou a la ciutat».

Es mostrava convençut que «la gent que ens ha votat ho ha fet a consciència i i il·lusionats» i que el seu nou model «de fer política i de fer llistes persistirà».

Els partidaris d'aquesta plataforma es van trobar, ja entrada la nit, al frankfurt Cal Xavi de l'avinguda de l'Abat Oliba per seguir els resultats electorals.