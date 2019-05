El PSC perd per primer cop la majoria absoluta al Pont de Vilomara

El Partit dels Socialistes va tornar a obtenir la victòria en el que és considerat un dels seus feus més inexpugnables, el Pont de Vilomara, però va pedre una majoria absoluta que ostentava des de les eleccions de 1983. El PSC va perdre ahir menys d'un centenar de vots en relació a les eleccions del 2015, però pel camí li ha caigut un regidor, que és just el que el deixa sense majoria absoluta. Aquest preu el paga sobretot pels resultats d'ERC en una de les places més difícils per als republicans, però on han estat capaços de gairebé triplicar els resultats de fa quatre anys, i passar de dos regidors a quatre. Tanmateix, Esquerra ho tindrà molt difícil per fer un pacte que desbanqués el PSC, ja que hauria necessitaria de Ciutadans.