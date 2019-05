Puigdemont s'imposa a Junqueras a les europees

La llista de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a les eleccions europees del 26-M s'ha imposat a Catalunya amb 961.551 vots, el 28,61%, seguit del PSC, amb el 22,8% dels sufragis, i ERC, que queda en tercer lloc, amb el 21,20%. La llista de Puigdemont ha obtingut dos escons, de manera que l'exconseller Toni Comín també ha guanat un lloc a l'Eurocambra.

Amb la pràctica totalitat escrutada, la llista de JxCat-Junts encapçalada per Puigdemont s'imposa a les quatre províncies, mentre que el PSC, amb el ministre Josep Borrell en primer lloc de la candidatura socialista, obté 742.209 sufragis, seguit d'ERC, liderada per Oriol Junqueras, amb 712.652.

En quart lloc a Catalunya se situa Ciutadans, amb el 8,62% dels vots (289.727), mentre que CeC-Podem és cinquena, amb el 8,42% (282.952), i el PP sisè, amb el 5,18% (177.604).

En el conjunt de l'Estat, el PSOE ha guanyat les seves primeres eleccions al Parlament Europeu des de l'any 2004, amb el 32,82% de vots, que el consoliden com a primera força política i que es convertiran en 20 escons, sis més que els actuals. El PP ha estat segon, amb el 20,12 % dels vots i 12 escons, un resultat sis punts pitjor que el 2014 però que allunya el temut sorpasso per part de Ciutadans, vuit punts per sota, amb el 97,38 % escrutat. En la pròxima Eurocambra hi haurà vuit forces polítiques espanyoles. Ciutadans tindrà 7 escons, Unides Podem 6 i Vox 3. La resta seran per a candidatures nacionalistes: Ara Repúbliques (ERC, Bildu i BNG) tindrà 3 escons, Lliures per Europa (la candidatura de Carles Puigdemont) 2 i Coalició per una Europa Solidària (on hi ha PNB i CC) 1.