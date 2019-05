El relleu de Miralda li costa la majoria absoluta a Junts per Sant Salvador

Tot obert a Sant Salvador de Guardiola, municipi on el que se sabia previ a la celebració de les eleccions d'ahir és que l'actual alcalde, Albert Miralda, no revalidaria el càrrec, ja que no optava a la reelecció. Després del pas per les urnes, però, queda totalment obert i a les possibles aliances que es puguin establir en les properes setmanes saber qui serà el seu successor. Junts per Catalunya ha perdut 141 vots però dos regidors respecte CiU de fa quatre anys, i això fa que es quedin just per sota de la majoria absoluta i amb un panorama que és una gran incògnita. Ha pujat amb molta força la nova formació Sumem (adscrit a ERC), que ha aconseguit 4 regidors. El PSC pot tenir la clau, ja que amb dos pot sumar amb els altres dos partits.