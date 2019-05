El republicà Jordi Badia aconsegueix la majoria absoluta per governar Calaf

Jordi Badia i la seva llista de Junts x Calaf –vinculada a ERC– ha aconseguit la majoria absoluta. En els darrers quatre anys, el govern en minoria els ha comportat que no hagin pogut aprovar temes de vital importància per al funcionament de l'Ajuntament com ara els pressupostos. L'electorat ha valorat la feina del grup, que ha estat al govern, i ha castigat l'oposició.

Jordi Badia i el seu equip celebraven anit la victòria a les urnes i destacaven justament la possibilitat d'aplicar totes les polítiques que portaven al seu programa electoral. «És el resultat de la feina feta», afirmava Badia, qui ja des del primer moment, després de conèixer el resultat, indicava que «estem contents i satisfets, però al mateix temps tenim la responsabilitat de governar».

Badia va celebrar amb el seu equip la contundent victòria, la majoria absoluta que tindrà a partir d'ara, i el fet de poder tenir quatre anys per aplicar el seu programa electoral.

Entre les prioritats, destacava aquells temes que Junts x Calaf/AM porta al programa. Entre d'altres, la construcció del tanatori, la construcció d'una residència per a la gent gran, una biblioteca i fer les polítiques necessàries per dur a terme la transició energètica. Els exconvergents de Junts x Catalunya a Calaf han perdut pes i el GIC, també.