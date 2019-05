El resultat electoral a Manresa és el més ajustat des de la recuperació de la democràcia

De les més de quaranta eleccions celebrades a Manresa des de la recuperació de la democràcia mai s'havia produït un resultat tan ajustat com el de les municipals del 26 de maig que va atorgar la victòria a ERC per només 11 vots de diferència sobre Junts per Manresa.

Dels 45 comicis electorals celebrats des del 1977 la distància més curta entre formacions serien els 134 sufragis amb els què el PSC va guanyar CiU a les europees del 2009.

A les eleccions generals hi ha hagut resultats ajustats com els 563 vots amb els què ERC va superar Junts per Catalunya el 2016 o els 686 sufragis més que va aconseguir CiU que el PSC a les del 1996. Però encara que uns centenars de vots pogués semblar una distància molt curta, els 11 vots de les darreres municipals estableixen un rècord difícil de superar.

Pel que fa a les eleccions al Parlament de Catalunya les magnituds han estat sempre força més importants que una onzena de vots.