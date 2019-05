Saldoni té un daltabaix a Sallent davat una ERC que obté la majoria

ERC ha capgirat totalment la truita a Sallent i no caldrà ni tan sols arribar a pactes per establir un nou govern. Des d'ahir, ja se sap que el nou alcalde serà el republicà Oriol Ribalta, fins ara batlle pedani de Cabrianes. I és que Esquerra va aconseguir ahir superar de gairebé 500 vots un Junts per Catalunya liderat per qui ha estat batlle sallentí en els últims 8 anys, David Saldoni.

Un dels aspectes més rellevants és que Saldoni ha perdut molt pocs vots respecte a les eleccions de fa quatre anys (tan sols 59, amb un total de 1.161), però el que l'ha castigat severament ha estat la rotunda pujada que ha experimentat en aquestes eleccions Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta formació ha més que duplicat els resultats obtinguts el 2015. Ha passat dels 757 de fa quatre anys a un total de 1.632. Amb aquestes xifres, el futur nou alcalde podrà governar amb solvència, ja que ERC ha passat de quatre regidors a un total de 7, la xifra que li atorga exactament la majoria absoluta. Per contra, Junts per Catalunya, que com a CiU ha governat en aquest mandat que ara s'acaba amb un total de sis regidors i gràcies a una aliança amb el PSC, ara ha baixat fins a un total de quatre.

El futur ple municipal el completa Fem Poble-Amunt, que amb el seu colideratge i una nova aposta ha aconseguit uns 150 vots més que la CUP de fa quatre anys (formació que hi està empeltada), però en canvi no li ha donat un guany de regidors respecte a aquella formació. En tindrà dos que, en les aritmètiques, no seran decisius per la majoria absoluta assolida per Esquerra Republicana.