Els socialistes guanyen a les Illes i podran governar amb l'esquerra

El Partit Socialista de les Illes Balears va guanyar les eleccions a l'arxipèlag i Francina Armengol podrà repetir com a presidenta, ja que manté la majoria absoluta sumant el diputat de la coalició socialista amb Gent per Formentera-Esquerra Unida per les Illes Balears i si pacta amb Podem i Més, que han obtingut sis i quatre representants, respectivament.

Si en les darreres eleccions el PSIB va obtenir 14 escons, ara n'ha sumat cinc més, fins als 19, i compensa el descens de MÉS i Podem, que n'han perdut dos i quatre respectivament. D'altra banda, el PP n'ha sumat 16, quatre menys que en les eleccions del 2015, que a pesar de guanyar-les no va poder governar pel pacte d'esquerra.