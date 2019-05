Triomf històric d'ERC a Barcelona

La pugna per la vara de Barcelona ha estat aquest 26-M la més igualada que ha viscut mai la ciutat. Poc més de 4.800 vots han permès a ERC guanyar per primer cop a Barcelona i imposar-se a BComú, que ha perdut un regidor respecte als comicis anteriors. Els republicans han aconseguit doblar els cinc escons obtinguts el 2015 i han empatat amb 10 regidors amb els comuns. El PSC ha quedat tercer, i ha passat de 4 a 8 representants, seguit de la candidatura liderada per Manuel Valls amb el suport de Cs, que ha sumat un regidor als 5 que va obtenir la formació taronja el 2015. Darrere seu, s'ha situat JxCat, amb 5 escons, seguit del PP, amb 2. Finalment, la CUP i Barcelona és Capital han quedat fora del consistori.

El frec a frec entre l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, i la líder de BComú, Ada Colau, ha acabat amb la victòria del republicà, que ha estat el candidat més votat als districtes de les Corts i l'Eixample, on fa quatre anys va vèncer el convergent Xavier Trias. Per contra, Colau ha repetit el triomf obtingut el 2015 a Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc, i a la llista hi ha sumat Gràcia, malgrat que ha perdut Nou Barris, l'únic districte on s'han imposat els socialistes. Finalment, Manuel Valls ha guanyat a Sarrià-Sant Gervasi, convergent als anteriors comicis.

La llista de JxCat, encapçalada per Joaquim Forn, empresonat a Soto del Real, ha estat la força que ha perdut més representants en dividir a la meitat els 10 escons obtinguts per CiU el 2015. Així mateix, la CUP ha perdut els 3 regidors de la legislatura anterior i ha sortit de l'Ajuntament, mentre que el PP ha baixat un escó, però s'ha mantingut al consistori com a última força, amb 2 escons. Barcelona ha registrat en aquestes municipals una participació del 66,17%, 5,6 punts superior a l'obtinguda fa quatre anys.



Maragall estén la mà

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va estendre anit la mà a la candidata de BComú, Ada Colau, i al de JxCat, Quim Forn, i va remarcar que l'Ajuntament de Barcelona estarà compromès amb la «dignitat, justícia i la llibertat» i que això «no formarà part de cap negociació». Després d'haver guanyat a Barcelona, Maragall va dir que governarà la capital catalana perquè sigui la «punta de llança» de la conquesta «pacífica» i «democràtica» del dret a l'autodeterminació de Catalu-nya. «Serà forta, intel·ligent, lliure, dona i capital del país», va explicar. Al mateix moment, va obrir la porta a les formacions unionistes i constitucionalistes per treballar pel «bé» de la ciutadania. El candidat va avançar que el primer que farà avui és visitar el seu germà, l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall.



Colau aposta per les esquerres

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú a la reelecció, Ada Colau, va felicitar ERC i el seu candidat, Ernest Maragall, per haver guanyat les eleccions i va interpretar que «el resultat és claríssim: la ciutadania ens demana a les forces d'esquerres un govern ampli i transversal d'esquerres».

Colau va comparèixer davant els simpatitzants dels comuns quan, amb més del 95% dels vots escrutats, ja era clar que BComú havia quedat «a pocs vots de la victòria». «ERC ha guanyat, però per pocs vots, i el PSC ha obtingut molt bon resultat», segons va subratllar.

L'alcaldessa va dir que «28 regidors d'esquerres és un resultat històric per a les esquerres a Barcelona», i va demanar que la «majoria més àmplia que mai d'esquerres en aquesta ciutat» serveixi per donar «un missatge poderós de valentia i esperança al món». Emocionada i enmig d'aplaudiments i crits de joia, Ada Colau va manifestar la disposició dels comuns a «parlar amb les forces d'esquerres que vulguin mantenir les polítiques valentes de canvi en aquesta ciutat, perquè això és el que ens importa, que aquesta ciutat segueixi avançant».

Per la seva banda, el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha ascendit fins a la tercera plaça i ha doblat la seva representació, de quatre a vuit regidors; uns resultats «magnífics», va dir, que va descartar usar per facilitar la investidura del republicà Ernest Maragall.

Quant a Manuel Valls, quart a les municipals, amb 6 regidors (un més dels que va obtenir Ciutadans en les municipals anteriors) va admetre haver «fracassat» en el seu intent de frenar l'independentisme d'ERC i el «populisme» d'Ada Colau. Valls va assumir la seva «responsabilitat» per no haver aconseguit els seus objectius.