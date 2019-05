Un triple empat deixa a l'aire el relleu de Llorenç Ferrer a Navarcles

Ara Navarcles, la llista de la formació de l'actual alcalde Llorenç Ferrer que ja no optava a la reelecció i que ocupava el darrer lloc de manera simbòlica, va ser la força més votada de la jornada. Tot i això les possiblitats que la formació segueixi tenin l'alcaldia de Navarcle a les seves mans està a l'aire perquè malgrat aquesta primera posició en vots, hi ha un triple empat amb tres regidors, de manera que els pactes seran la clau de la governabilitat del municipi.

En el proper mandat, AraN, aquest cop liderat per Josep Maria Feliu, amb 743 vots, tindrà tres regidors, els mateixos representants que tindrà Junts, amb Juan Zapata al capdavant que va aconseguir 704 vots i els mateixos que tindrà el PSC que recollir 667 vots amb Sònia Hernándeza com a cap de llista.

Per la seva banda, la CUP ha aconseguit mantenir els dos regidors que ja tenia en aquest últim mandat amb 508 vots i Nereida Bezuerro i Aleix Solé seran els seus dos representants al ple municipal. Per la seva banda, Navarcles en Comú també tindrà dues cadieres al ple municipal a l'haver obtingut 454 vots, que seran per a José Juan Roda i Javier Carrasco.