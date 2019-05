La candidatura d'extrema dreta que s'havia presentat a Manresa amb Inmaculada Cervilla al capdavant només va obtenir 429 vots i es va quedar, per tant, aproximadament a un miler de vots per entrar a l'Ajuntament. Vox, que no ha fet cap acte de campanya, no ha estat present en cap debat i s'ha negat a ser entrevistat per aquest diari, ha passat pràcticament desapercebut en aquestes municipals, quedant en l'última posició, per darrere de Podem Manresa.