«Berga ha parlat molt clar del que prefereix en l'onzena legislatura»

Berga ha esdevingut un feu de la CUP i hi ha assolit els seus millors resultats d'ençà que el 2007 es va presentar a les eleccions municipals de la ciutat. Diumenge els cupaires van obtenir 3.347 vots, que suposen el 40,75% dels sufragis i 8 regidors. Aquesta collita és un de les millors en vots assolits mai per un partit als comicis berguedans, ja que ha superat els 3.187 vots de CiU del 1995, els 3.003 de l'ABI del 1987 i només ha quedat per sota dels 3.757 de CiU del 1991 i de la xifra rècord absoluta de sufragis per a un partit assolida també per CiU l'any 1983 amb 4.095 vots que li van valer 11 regidors.

Ahir, va ser un dia per descansar de la intensitat del 26-M. «Són uns resultats molt positius. Ara s'han d'assimilar i llegir molt bé», va explicar a Regió7 Montse Venturós, satisfeta per la victòria. «Fa molts anys que no es produïa» un resultat com el de la CUP. Cal remuntar-se al 1995 per trobar un partit que hagi superat les 3.000 paperetes. En aquella ocasió CiU en va obtenir 3.187, menys que la CUP aquest diumenge. En canvi, CiU va arribar fins als 3.757 el 1991. «Una candidatura amb un nombre de vots tant bèstia no es veia» des del 1995. Venturós assegurava que «Berga ha parlat molt clar del que prefereix en aquesta onzena legislatura» .

La victòria de la CUP converteix aquest partit en l'únic capaç de guanyar unes eleccions dues vegades a Berga, trencar l'hegemonia històrica de CiU el 2015 i ara frustrar l'assalt al poder dels postconvergents de JxBerga.

Per a Venturós, la campanya de les eleccions els ha permès pal·liar el que han reconegut com un dels seus principals errors: «No saber comunicar-nos, no explicar tot el que s'estava fent. Els quinze dies de campanya els hem dedicat a això perquè sabíem que durant aquests quatre anys no ho havíem sabut fer prou bé». La CUP ha disse-nyat una campanya de proximitat i ha celebrat molts actes centrats a explicar la feina feta.

Per analitzar la victòria de la CUP també cal tenir en compte el notable increment de la participació, que va situar-se en el 67,29%, la més alta dels darrers 28 anys.

Ara cal tenir «el cap fred» abans de decidir què s'ha de fer el proper mandat, si governar en solitari o buscar aliances. Venturós deia que hi ha tres setmanes al davant abans de la investidura del nou ajuntament, que s'escau el dissabte 15 de juny. «Tenim temps per pensar tranquil·lament» què faran. La CUP té previst celebrar una assemblea avui per analitzar els resultats. Venturós va dir que aquest procés s'haurà de compaginar amb la feina de l'Ajuntament com ara l'asfaltatge de carrers que és previst que comenci la setmana entrant.



Escenaris postelectorals

Els resultats de diumenge fan preveure que la CUP no tindrà problemes per governar. L'única majoria alternativa seria un tripartit -improbable- fruit de la suma dels 6 regidors de JXBerga, els 2 d'ERC i el del PSC. Aquest és un escenari poc plausible perquè ERC ha descartat aliances amb els socialistes per l'aplicació del 155. Els republicans sí que s'han ofert per a possibles pactes. Per la seva banda, la CUP està oberta a la possibilitat d'un pacte «sempre que quedin molt clares les línies programàtiques», ha indicat Venturós. Aquest eixos passen per la defensa dels serveis públics i intentar autogestionar serveis municipals externalitzats com el de l'aigua.«Nosaltres tenim molt clar que som l'esquerra rupturista i que no venim amb mitges tintes».

Els bons resultats de la CUP a Berga converteixen la capital del Berguedà en «un bastió de resistència» per als cupaires a escala catalana. I és que el 26-M ha suposat una davalla per la formació al país.«S'ha de fer molta autocrítica dels resultats globals», deia Venturós, que va destacar que s'han revalidat alcaldies com la del Guiamets o Celrà, fet que posa en valor la tasca del seu partit als pobles. «Des del municipalisme es posa fre a l'avenç de la dreta neoliberal».