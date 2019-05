Els berguedans Ramon Costa i Jordi Selga seran alcaldes al Solsonès

L'exalcalde de Gironella, Ramon Costa, que es va presentar a les eleccions municipals per la Coma i la Pedra (Solsonès) i el president del PDeCAT al Berguedà, Jordi Selga, que es va presentar a Guixers (Solsonès), es van proclamar clars guanyadors dels respectius municipis amb la majoria absoluta.

Pel que fa a Ramon Costa, d'Esquerra Republicana, es va presentar al municipi del solsonès amb les sigles Independents per la Coma i la Pedra-Acord Municipal, amb què van aconseguir una clara victòria de 5 regidors, amb 116 vots, contra Junts per la Coma, amb Ricard Devés al capdavant, que només en va aconseguir 2, amb 57 vots.

De totes maneres, Costa assegura a Regió7 que la intenció del partit, tot i que s'ha d'acabar de parlar, és governar les dues formacions polítiques, «ja que entenem que en municipis petits s'ha de treballlar en equip i com més cohesió de grup hi hagi és millor». De fet, el nou alcalde assegura que aquest fet ja s'havia parlat abans de les eleccions.

Pel que fa al Consell Comarcal, en aquests moments no es planteja la possibilitat de formar-ne part, en considerar que «em vaig presentar per treballar pel municipi de la Coma. Si s'ha de parlar del Consell Comarcal, primer cal escoltar totes les possibilitats».

Quant a Jordi Selga, també es va proclamar clar guanyador de la nit amb 3 regidors del partit Independents per Guixers-Junts, després que l'històric Marià Chaure, després de 28 anys, deixés el càrrec d'alcalde. Al consistori també hi haurà representació de la CUP, amb Àngel Ollé, i d'ERC, amb Queralt Sala. En la mateixa línia que Costa, el nou alcalde de Guixers coincideix que cal treballar conjuntament entre els partits quan es tracta de municipis tant petits.

El fet que el casserrenc guanyi les eleccions explica que un dels motius «segurament ve causat perquè hem fet un treball de formiguetes i hem parlat amb els 114 votants que hi havia i en cap moment durant la campanya vam prometre grans coses, sinó que vam ser realistes».

Així, els dos berguedans asseguren que inicien una nova etapa «engrescadora» i «apassionant», on volen demostrar que són capaços de treballar intensament i de la millor manera possible per als municipis, on Costa hi viu des que es va jubilar i Selga hi té propietats familiars.