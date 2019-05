Els bons resultats d'ERC porten un canvi de color al mapa municipal

El mapa de municipis es torna del color d'ERC. En les darreres convocatòries electorals, progressivament, els republicans han anat substituint la posició de domini de CiU en els millors anys del pujolisme, i fins i tot de la Convergència d'Artur Mas.

A part del canvi de protagonisme en les victòries entre els hereus de CiU (Junts per Catalunya) i Esquerra, el mapa també deixa entreveure l'aparició de la CUP en diferents ajuntaments. A Berga és coneguda la victòria de la que va ser alcaldessa fins als darrers mesos de mandat, quan va ser sancionada i inhabilitada, Montserrat Venturós, per mantenir la bandera estelada en espais públics en dos períodes electorals. Però, a més a més, la CUP ha tingut bons resultats a Monistrol de Calders i a Olvan, i també a Navàs i a Vallbona d'Anoia. La victòria a la majoria de municipis d'ERC, afegida a les places que manté Junts x Catalunya com a hereva del testimoni de CiU, i aquests municipis cupaires fan un mapa clarament de signe independentista.

El socialisme queda com a únic representant de les forces no independentistes, en una Catalunya Central on no hi ha victòries de cap dels partits que es poden situar a la dreta o entre els sectors més radicalment antiindependentistes, com ara el PP, Cs i Vox.

Cap de les tres forces no gua-nya ni en un sol municipi. Més aviat al contrari, obtenen tristos resultats a la majoria de municipis, i no podran ser al mapa dels futurs alcaldes.